Man City : Guardiola a vu un "match incroyable" « Par Romain Rigaux - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé à Naples ce mardi en Ligue des Champions, Manchester City s'est imposé 2-1 au terme d'une prestation très aboutie. Après la rencontre, l'entraîneur des Skyblues, Josep Guardiola, était admiratif. "C'était un match incroyable entre deux équipes qui partagent la même idée, avec un pressing très haut. (...) Si on ne jouait pas très bien ce soir, c'était impossible de battre cette équipe. (...) Nous sommes proches (de la qualification) mais nous avons encore besoin encore d'une victoire", a déclaré le technicien espagnol. Avec neuf points, City est en tête du groupe F et possède trois longueurs d'avance sur le Shakhtar Donetsk et six sur Naples. Avec neuf points, City est en tête du groupe F et possède trois longueurs d'avance sur le Shakhtar Donetsk et six sur Naples.

