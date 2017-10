Real : Wembley, Zidane en salive d'avance « Par Romain Lantheaume - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché à domicile par Tottenham (1-1) ce mardi, le Real Madrid n’a pas pu faire la différence et reste au coude à coude avec les Spurs en tête du groupe H de la Ligue des Champions. Pour l’entraîneur merengue, Zinédine Zidane, il faudra donc s’imposer au retour en Angleterre le 1er novembre pour se donner un peu d’air au classement. "On n’a pas gagné ce soir, on va essayer de gagner là-bas en sachant que c’est à Wembley, pas à Tottenham. On sera dans une configuration comme une finale, ça sera un peu la finale du groupe", a apprécié le technicien français au micro de beIN Sports. Le champion du monde 1998 espère que les Spurs, très besogneux ce soir, ouvriront davantage le jeu à domicile. Le champion du monde 1998 espère que les Spurs, très besogneux ce soir, ouvriront davantage le jeu à domicile.

