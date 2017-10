LdC : Monaco 1-2 Besiktas (fini) « Par Romain Rigaux - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco concède une nouvelle défaite en Ligue des Champions. Après le revers face au FC Porto, le club de la Principauté s'est encore incliné à domicile contre Besiktas (1-2) au terme d'une prestation très inquiétante. L'ASM débutait timidement sa rencontre. Fébrile derrière, le champion de France était rapidement inquiété et Tosun n'était pas loin d'en profiter à deux reprises. Plus rigoureux au fil des minutes, le club de la Principauté montrait du mieux alors que Falcao et Baldé s'essayaient de loin sans véritablement inquiéter Fabricio, très bon sur un coup franc de Lemar obtenu pour une faute de Pepe sur Baldé en position de dernier défenseur. Le Portugais pouvait s'estimer chanceux d'avoir échappé au carton rouge. Derrière, Besiktas s'offrait des situations intéressantes avec des tir dangereux de Hutchinson et Babel. Mais c'est finalement Monaco qui trouvait la faille par l'inévitable Falcao, bien servi par Baldé (1-0, 30e). Les hommes de Leonardo Jardim étaient-ils enfin lancés dans ce match ? Eh bien non puisqu'il ne fallait que trois minutes à Besiktas pour égaliser d'une tête de Tosun (1-1, 34e)... L'ASM n'aura mené au tableau d'affichage que quatre minutes. Crispés et toujours aussi peu inspirés offensivement, les Monégasques se faisaient punir avant l'heure de jeu. Tosun profitait de la passivité de la défense monégasque pour s'offrir un doublé (1-2, 54e) et enfoncer un peu plus une équipe de l'ASM très décevante et sifflée par quelques supporters frustrés par l'absence de révolte de leur équipe. Si l'entrée de Lopes redonnait un peu de vivacité à l'attaque monégasque, c'est Besiktas qui était proche de faire le break sur un tir d'Özyakup, tout juste entré en jeu, repoussé par Subasic. Le coup de sifflet final mettait fin à un calvaire pour Monaco qui semblait pouvoir jouer encore une heure sans parvenir à marquer... Avec un seul point en trois matchs, la qualification semble déjà presque compromise pour l'ASM au vu du visage montré ce soir. Si l'entrée de Lopes redonnait un peu de vivacité à l'attaque monégasque, c'est Besiktas qui était proche de faire le break sur un tir d'Özyakup, tout juste entré en jeu, repoussé par Subasic. Le coup de sifflet final mettait fin à un calvaire pour Monaco qui semblait pouvoir jouer encore une heure sans parvenir à marquer... Avec un seul point en trois matchs, la qualification semble déjà presque compromise pour l'ASM au vu du visage montré ce soir.

