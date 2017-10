PSG : Cavani-Neymar, "pas besoin d'être amis"

Dans un entretien accordé à SFR Sport, Edinson Cavani (30 ans, 11 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) est revenu sur le fameux épisode du penalty lors de PSG-Lyon (2-0) et sa chamaillerie avec son coéquipier Neymar (25 ans, 9 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison). Un épisode qui appartient au passé pour le buteur uruguayen.

"L’affaire du penalty, c’est du passé. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Il faut trouver la solution ensemble et fonctionner en tant qu’équipe. On a besoin d’être une équipe compétitive, on n’a pas besoin d’être amis. Il faut être professionnel, après chacun a sa vie", a confié El Matador.

Depuis, les deux hommes ont tout de même montré des signes de complicité pour prouver que tout allait bien entre eux.