OM : les idées d'Eyraud pour le Vélodrome

Un an jour pour jour après l'arrivée de Frank McCourt à l'Olympique de Marseille, les supporters olympiens n'ont pas encore vu de grands changements concernant la "fan expérience" évoquée par le propriétaire américain. Mais les dirigeants travaillent dessus, notamment au niveau du stade Vélodrome Selon RMC, le président Jacques-Henri Eyraud a plusieurs idées pour améliorer et moderniser l'enceinte phocéenne : plus de bleu et blanc pour rappeler les couleurs de l'OM, des projecteurs et effets de lumière lors des buts et de l'entrée des joueurs sur la pelouse, une connexion internet plus fiable pour offrir plus de contenus sur smartphones dans le stade, ou encore un tunnel vitré permettant à certains spectateurs de voir les joueurs dès la sortie du vestiaire. L'objectif est de s'inspirer de ce qui se fait beaucoup aux Etats-Unis pour mettre en place un "show à l'américaine" au Vélodrome.

