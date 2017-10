Man City : Neymar inspire l'agent de De Bruyne « Par Romain Rigaux - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Exceptionnel depuis le début de la saison et membre incontournable du onze de Josep Guardiola à Manchester City, Kevin De Bruyne (26 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison) compte bien profiter de sa très belle forme pour revaloriser son salaire. L'agent du milieu offensif belge, Patrick De Koster, va négocier avec les dirigeants mancuniens et veut s'appuyer sur les salaires de Neymar et Kylian Mbappé au PSG durant les négociations. "Dans les prochains mois, je vais rencontrer City pour trouver comment améliorer et prolonger son contrat. Son salaire ? Je ne peux pas dire. Mais si vous pensez à ce que Neymar et Mbappé sont payés, vous pouvez imaginer...", a glissé le représentant à Radio Crc. A Paris, le salaire de Neymar est estimé à 36,8 millions d'euros par an, tandis que Mbappé percevrait environ 10 millions d'euros annuels. A Paris, le salaire de Neymar est estimé à 36,8 millions d'euros par an, tandis que Mbappé percevrait environ 10 millions d'euros annuels.

