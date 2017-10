Man Utd : le PSG, Mourinho se montre très clair « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après ses déclarations élogieuses à l'égard du Paris Saint-Germain, la presse anglaise a immédiatement imaginé un départ de José Mourinho pour le club francilien dans un futur proche. Interrogé à ce sujet ce mardi en conférence de presse, le manager de Manchester United s'est montré très clair. "Vous, les médias anglais, vous avez la réponse : un jour vous me faites signer un nouveau contrat de cinq ans pour un milliard de livres par saison, et le jour suivant vous m'envoyez au PSG. Mais il ne se passe rien. Je ne signe pas un nouveau contrat de cinq ans et je ne pars pas pour le PSG. C'est ça la réponse", a affirmé le technicien portugais. Difficile de se montrer plus clair. Difficile de se montrer plus clair.

