Nantes : Dubois a son idée pour bloquer Neymar

Le 18 novembre prochain, le FC Nantes se rendra au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain de Neymar (25 ans, 7 matchs et 6 buts en L1 cette saison). Adversaire direct du Brésilien, Léo Dubois (23 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) a déjà sa petite idée pour empêcher l'ancien Barcelonais de s'exprimer.

"Il est capable de faire n'importe quoi n'importe quand. Je vais essayer de le serrer de près, et puis, s'il se retrouve face au jeu, je vais essayer de l'emmener sur l'extérieur. Pas forcément pour récupérer le ballon à tout prix mais pour qu'on gagne du temps défensivement sur leur attaque, a dévoilé le latéral droit des Canaris sur SFR Sport. En regardant les matchs depuis le début de saison, j'ai remarqué qu'à chaque fois que Neymar rencontre des difficultés, il va dans l'axe et moi en tant que latéral, mon job c'est de lui faire rencontrer des difficultés. Il faut l'empêcher de faire ses dribbles et l'emmener ailleurs."

Reste à mettre ça en place sur le terrain maintenant...