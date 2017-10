CdM 2018 : pas un bon tirage pour l'Italie « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Italie affrontera la Suède lors des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde les 9 et 14 novembre. Pas une bonne nouvelle pour Gabriele Oriali. "De mon point de vue, ça aurait pu être mieux. Mais on accepte le tirage. Nous sommes l'Italie et nous ne devons avoir peur de personne. La Suède est une équipe très forte, qui s'est qualifiée dans un groupe difficile. Ils ont battu la France et éliminé les Pays-Bas. Ça n'est pas un bon tirage mais on l'accepte", a réagi le manager de la Squadra Azzurra. Les Italiens devront se méfier en effet. Les Italiens devront se méfier en effet.

