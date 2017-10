Sondage MF : l'Allemagne vous fait peur « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qualifiée pour le prochain Mondial, l'équipe de France aura pour objectif d'atteindre au moins le dernier carré. Mais pour y parvenir, les Bleus n'auront pas la partie facile face à quelques adversaires redoutables. Et pour 40,5% des 31.562 votants, c'est l'Allemagne qui s'annonce comme l'adversaire le plus redoutable des Tricolores. 25% craignent ensuite en priorité le Brésil et 20,3% l'Espagne. Le Portugal, pourtant vainqueur de l'Euro 2016, ne recueille que 3,1% des suffrages. La Mannschaft, qui avait éliminé les Bleus au Brésil en 2014 avant d'être sacrée, se présente donc comme l'adversaire à éviter à tout prix pour les hommes de Didier Deschamps. Dès à présent, donnez votre avis sur la situation à Rennes. Quel serait pour vous le meilleur entraîneur pour succéder à Gourcuff : Galtier, Puel ou Garde ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, donnez votre avis sur la situation à Rennes. Quel serait pour vous le meilleur entraîneur pour succéder à Gourcuff : Galtier, Puel ou Garde ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

