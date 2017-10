OM : Mitroglou, Pape Diouf prône la patience « Par Youcef Touaitia - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur pour sa première titularisation avec l'Olympique de Marseille face à Strasbourg (3-3), dimanche en Ligue 1, Kostas Mitroglou (29 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a néanmoins fait l'objet de critiques en raison de sa lourdeur apparente sur certaines actions. L'attaquant grec, qui n'est pas encore en pleine possession de ses moyens physiques, peut compter sur le soutien de l'ancien président du club phocéen, Pape Diouf. "On ne peut pas être dur avec Mitroglou car c’était son premier match ce dimanche. Le public attendait peut-être un joueur à la renommée plus grande, un joueur beaucoup plus affirmé sur le plan européen. Il faut attendre un peu", a confié l'ex-dirigeant marseillais au micro de beIN SPORTS. A Mitroglou de faire taire ses détracteurs. A Mitroglou de faire taire ses détracteurs.

News lue par 3409 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+