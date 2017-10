PSG : Dugarry doute toujours d'Emery

Alors qu'il est attendu au tournant par la direction du Paris Saint-Germain, Unai Emery a toujours ses détracteurs. Parmi eux, Christophe Dugarry, qui a parfois du mal à comprendre la gestion de l'effectif opérée par l'entraîneur espagnol, notamment lors de la rencontre remportée à Dijon (2-1), samedi dernier en Ligue 1.

"Quand j’ai vu la composition d’équipe, je me suis demandé qui était sur le banc de touche. Il est là, le problème ! Di Maria s’est qualifié avec l’Argentine, on peut être sûr qu’il a dû faire la fête, et tout ce qui va avec. Neymar a disputé deux matchs avec le Brésil. Est-ce que tu ne peux pas mettre Rabiot et Lo Celso ? Lui, il est bon à chaque fois qu’il joue et là, on ne le met pas", s'est plaint le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC.

"Unai Emery a eu l’idée géniale de mettre au cœur du jeu des joueurs qui n’ont presque jamais joué à ce poste ou qui ne supportent pas d’y jouer, car ce n’est pas leur poste. C’est surréaliste ! Fais reposer les Sud-Américains, fais jouer les mecs que j’ai cités. (...) Je n’ai pas vu encore un grand Unai Emery. J’attends toujours", s'est plaint Dugarry.

Jusqu'ici, cela a souri à Emery, qui devra surtout montrer ses talents de coach en Ligue des Champions.