ASSE : Cabella connaît déjà la suite

Prêté par l'Olympique de Marseille, Rémy Cabella (27 ans, 5 matchs et 1 but en L1 avec l'ASSE cette saison) a retrouvé du temps de jeu et le plaisir qui va avec à Saint-Etienne. Mais le milieu offensif sait qu'il devra retrouver le club phocéen à l'issue de la saison.

"Je suis content de mon adaptation à Saint-Etienne. J’avais dis au coach (Rudi Garcia) que j’avais envie de jouer et que je ne pouvais pas me contenter de quelques entrées. Je retrouve du plaisir à Saint-Etienne. J’ai envie de faire une grosse de saison comme à Montpelllier. Pour l’instant, c’est un prêt sans option d'achat donc je retournerai à Marseille mais on discutera après la saison avec les dirigeants", a indiqué le meneur de jeu des Verts sur RMC.

S'il brille dans le Forez, l'OM aura peut-être envie de redonner une chance à Cabella.