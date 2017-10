L1 : Neymar, Malcom ou Mandanda ?

On connaît les trois nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre. Il s'agit du Parisien Neymar (25 ans, 7 matchs et 6 buts en L1 cette saison), du Bordelais Malcom (20 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison) et du Marseillais Steve Mandanda (32 ans, 8 matchs en L1 cette saison). Auteur de 3 buts et 2 passes décisives le mois dernier, le Brésilien du PSG part favori pour succéder au Monégasque Radamel Falcao, élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois d'août.

Neymar, Malcom ou Mandanda meilleur joueur du mois de septembre ?

Votez pour le meilleur joueur de @Ligue1Conforama du mois de septembre sur https://t.co/7j58y5maif !#TropheesUNFP pic.twitter.com/wfJvupHiHT — UNFP (@UNFP) 16 octobre 2017