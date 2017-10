Monaco : Fabinho annonce une révolte !

Dernière de son groupe en Ligue des Champions, l’AS Monaco devra absolument réagir contre le Besiktas mardi (20h45). Conscient de la situation, le milieu ou latéral droit Fabinho (23 ans, 2 matchs en LdC cette saison) annonce une équipe monégasque métamorphosée.

"On sait que si on ne gagne pas, ce sera presque impossible de se qualifier, a confié le Brésilien. On va jouer pour gagner comme toujours. Le groupe est bien, même après la défaite contre Lyon (3-2). Nous sommes confiants, nous parlons beaucoup entre nous, on s’entraide. La trêve internationale nous a aidés. Tout le monde est revenu avec l’envie de gagner. On a besoin de trois points, il faut réagir, montrer un autre visage. Nous sommes prêts."

Après deux journées dans cette phase de poules, l’ASM ne compte qu’un point, soit cinq de moins que son futur adversaire.