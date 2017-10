OM : Germain explique ses difficultés « Par Eric Bethsy - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Efficace pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Valère Germain (27 ans, 9 apparitions en L1 cette saison) vit une période plus compliquée ces dernières semaines. Pourtant, l’attaquant désormais remplaçant ne s’inquiète pas et pense qu’il s’agit simplement d’un manque de réussite. "J’ai été moins décisif. Et forcément, quand tu l’es moins, d’autres le sont plus que toi et ils jouent plus. C’est normal, a réagi l’ancien Monégasque interrogé par Le Dauphiné. Il faut que j’arrive à retrouver l’efficacité et à attirer de nouveau les ondes positives, car c’est plus la réussite qui me fuit actuellement plutôt qu’un manque de confiance. L’an dernier à Monaco, j’avais attendu la 8e ou 9e journée de championnat pour marquer mon premier but. Aujourd’hui, je ne m’inquiète pas car je sais qu’il suffit d’un but pour que ça redémarre." Dépassé par Clinton Njie dans la hiérarchie de l’entraîneur Rudi Garcia, Germain possède un nouveau concurrent avec la recrue Konstantinos Mitroglou, auteur d’une prestation intéressante à Strasbourg (3-3) dimanche. Dépassé par Clinton Njie dans la hiérarchie de l’entraîneur Rudi Garcia, Germain possède un nouveau concurrent avec la recrue Konstantinos Mitroglou, auteur d’une prestation intéressante à Strasbourg (3-3) dimanche.

News lue par 5101 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+