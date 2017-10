Real : Seedorf avait dit oui dans... un parking « Par Romain Rigaux - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Joueur de la Sampdoria en 1995-1996, Clarence Seedorf a ensuite rejoint le Real Madrid. Et l'ancien milieu a été convaincu de signer en Espagne par Fabio Capello alors qu'il se trouvait dans un parking. "Quand je jouais en Italie, après le dernier match de la saison, j’étais dans le parking du stade quand j’ai entendu quelqu’un m’appeler : 'Hey Clarence, ça te dirait d’aller au Real Madrid avec moi ?' J’ai répondu : 'Oui, mister'. C’était la voix de Fabio Capello." Capello quittait lui aussi l'Italie et le Milan AC pour rejoindre le banc du Real Madrid. L'entraîneur italien y restera un an, tandis que Seedorf y évoluera jusqu'en 1999 avant de rejoindre l'Inter Milan. Capello quittait lui aussi l'Italie et le Milan AC pour rejoindre le banc du Real Madrid. L'entraîneur italien y restera un an, tandis que Seedorf y évoluera jusqu'en 1999 avant de rejoindre l'Inter Milan.

