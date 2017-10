Real : Zidane compare la Liga et la PL « Par Romain Rigaux - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la veille du choc contre Tottenham en Ligue des Champions, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s'est exprimé sur la différence entre la Liga et la Premier League. Et l'ancien meneur de jeu français ne cache pas sa préférence. "Chacun a son sentiment et sa perception. Moi, j’ai toujours rêvé de jouer dans ce championnat d’Espagne, parce que j’adore quand on joue plus avec le ballon qu’autre chose. Ça ne veut pas dire que ce n’est pas le cas en Angleterre, mais c’est un football différent. Dans le football anglais, il y a beaucoup plus de physique. Quand une équipe est forte physiquement, elle a beaucoup plus de chances de gagner les matchs. C’est ce que je pense. Pour moi, je suis dans le meilleur championnat", a expliqué Zizou en conférence de presse. Zidane ne regrette donc pas de ne jamais avoir évolué en Angleterre durant sa carrière de joueur. Zidane ne regrette donc pas de ne jamais avoir évolué en Angleterre durant sa carrière de joueur.

