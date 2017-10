L1 : le classement des passeurs décisifs

A l'issue de la 9e journée de Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP) a actualisé son classement des meilleurs passeurs du championnat de France. Avec cinq offrandes, le Parisien Neymar est toujours en tête devant les Bordelais Malcom et François Kamano (4 passes décisives). Derrière, on retrouve les Monégasques Rony Lopes et Joao Moutinho, les Lyonnais Memphis Depay et Nabil Fekir, le Marseillais Florian Thauvin, le Niçois Pierre Lees-Melou et le Messin Mathieu Dossevi, avec 3 offrandes.

Au total, 104 joueurs ont réussi au moins une passe décisive cette saison en championnat.