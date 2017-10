Tottenham : Eriksen pas effrayé par le Real « Par Romain Rigaux - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très belle affiche au programme mardi soir entre le Real Madrid et Tottenham en Ligue des Champions. Avant ce choc entre les deux équipes en tête du groupe H, le milieu offensif des Spurs, Christian Eriksen (25 ans, 1 match en LdC cette saison), estime que son équipe n'a pas à trembler face à la Casa Blanca. "Nous avons besoin de qualité et de conviction. Je pense que nous avons les deux, donc je ne pense pas que nous devons être effrayés par quoi que ce soit", a confié le Danois aux médias britanniques. Eriksen tentera de briser sa mauvaise série face aux Merengue. En six rencontres avec l'Ajax Amsterdam, il ne s'est jamais imposé. Eriksen tentera de briser sa mauvaise série face aux Merengue. En six rencontres avec l'Ajax Amsterdam, il ne s'est jamais imposé.

