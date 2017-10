ASSE : Zouma et Ghoulam déboutés « Par Romain Rigaux - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les anciens Stéphanois Kurt Zouma (22 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) et Faouzi Ghoulam (26 ans, 8 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) sont désormais fixés. La demande de requalification de leur contrat à Saint-Etienne à durée déterminée (CDD) en CDI n'a pas été validée. Les deux joueurs ont été déboutés et devront verser chacun 3 000 euros à la société ASSE Loire pour "procédure abusive et dilatoire". Les actuels défenseurs de Stoke City et de Naples avaient attaqué leur ancien club aux prud'hommes car ils estimaient qu'il y avait eu rupture abusive de leur contrat en janvier 2014 lors de leurs transferts. Au titre de rappels de salaires, congés payés, primes, indemnités de préavis et dommages et intérêts, Ghoulam réclamait 1,13 million d'euros et Zouma demandait 1,7 million d'euros.

