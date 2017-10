Barça : S. Roberto évoque son but contre Paris « Par Youcef Touaitia - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur du dernier but de l'incroyable remontada face au Paris Saint-Germain (6-1), en mars dernier, le milieu polyvalent du FC Barcelone Sergi Roberto (25 ans, 7 matchs et 1 but en Liga cette saison) est revenu sur cette réalisation. Sans surprise, le Catalan a fait de ce moment unique l'apogée de sa carrière. "Quand je suis entré sur le terrain, on menait 3-1 mais il nous fallait encore trois buts pour décrocher la qualification et je savais que cela serait très difficile. Mais au moment où je suis rentré, je me suis dit que c'était le moment idéal pour commencer cette remontée. On en a marqué un très vite, puis deux, et on savait qu'on était tout proche de l'exploit. Dans les dernières secondes, Neymar centre (il sourit) et j'ai tout donné pour atteindre ce ballon. Je l'ai touché... Et il a fini au fond des filets ! Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. C'est pour vivre ce genre d'instants que nous jouons au football", a confié le Blaugrana pour le site de l'UEFA.

News lue par 5926 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+