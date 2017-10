CdM 2018 : la France sera bien tête de série « Par Romain Rigaux - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est désormais officiel, l'équipe de France sera tête de série pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2018. La FIFA a mis à jour son classement ce lundi après les matchs des éliminatoires du mois d'octobre et la France occupe la 7e place. Et les sept premiers seront têtes de série avec la Russie, pays hôte, le 1er décembre prochain. Devant, l'Allemagne domine toujours ce classement devant le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique et la Pologne. L'Espagne occupe le 8e rang et n'aura donc pas le statut de tête de série. A noter la 10e place du Pérou, le meilleur classement de son histoire.

