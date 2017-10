PSG : la prolongation de Rabiot coince toujours « Par Youcef Touaitia - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le temps passe et Adrien Rabiot (22 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin 2019, avec le Paris Saint-Germain. Alors qu'il se dit serein, le milieu de terrain ne semble pas du tout pressé de rallonger son bail avec le vice-champion de France. D'après L'Equipe, la mère et agent de l'international tricolore, Véronique Rabiot, exige toujours que son fils soit repositionné afin d'entamer les discussions. En effet, Unai Emery estime que le joueur formé au club a les qualités requises pour évoluer au poste de sentinelle. C'était d'ailleurs le cas à Dijon (2-1), ce samedi, où Rabiot a une nouvelle fois livré une prestation moyenne, faisant preuve d'une nonchalance à peine cachée. Le clan Rabiot espère également que le club de la capitale recrute un milieu défensif capable de suppléer Thiago Motta afin que le natif de Saint-Maurice puisse jouer plus haut lorsque l'Italien est indisponible, comme ce fut le cas sur la pelouse du DFCO. Rabiot obtiendra-t-il gain de cause ? Réponse dans les prochains mois. Rabiot obtiendra-t-il gain de cause ? Réponse dans les prochains mois.

