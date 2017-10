Man City : B. Silva s'éclate avec De Bruyne

Arrivé cet été à Manchester City, Bernardo Silva (23 ans, 7 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) a fait la connaissance de Kevin De Bruyne (26 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Un plaisir pour l'ancien Monégasque qui se régale aux côtés du milieu offensif belge, sur un nuage en ce début de saison.

"Kevin est juste un joueur incroyable. C’est un plaisir de jouer avec ce type de joueur. Il nous a montré qu’il était un des meilleurs joueurs du monde", a lâché le Portugais après la victoire 7-2 contre Stoke City ce week-end.

Durant cette rencontre, De Bruyne a été impliqué sur quatre buts, avec notamment deux passes décisives.