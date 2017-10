Milan : un départ de Donnarumma pas à exclure Par Youcef Touaitia - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fort d'un mercato estival très séduisant, le Milan AC connait de grosses difficultés en ce début de saison. Dixième de Serie A à douze longueurs du leader, Naples, après seulement 8 journées, le club lombard voit ses concurrents s'échapper semaine après semaine. A en croire Tuttosport, une éventuelle non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait contraindre les dirigeants à se séparer d'un de leurs meilleurs éléments. Selon le média italien, c'est Gianluigi Donnarumma (18 ans, 8 matchs en Serie A cette saison) qui pourrait en faire les frais. En effet, le jeune gardien, qui a prolongé l'été dernier à l'issue d'un feuilleton très médiatisé, est celui qui dispose de la plus belle cote sur le marché des transferts. Bénéficiant d'un bon de sortie fixé à 75 millions, le Transalpin resterait toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain, en quête d'un portier. Bien évidemment, la saison est encore longue et le Milan AC a largement les moyens de se reprendre. Mais le septuple champion d'Europe, à la recherche de liquidités, sait qu'il sera compliqué d'accrocher le podium face à une concurrence de plus en plus rude en Italie. Bien évidemment, la saison est encore longue et le Milan AC a largement les moyens de se reprendre. Mais le septuple champion d'Europe, à la recherche de liquidités, sait qu'il sera compliqué d'accrocher le podium face à une concurrence de plus en plus rude en Italie.

