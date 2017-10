Real : Modric totalement fan de Zidane « Par Romain Rigaux - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid en janvier 2016, Luka Modric (32 ans, 5 matchs en Liga cette saison) a étoffé un peu plus son palmarès avec sept titres décrochés en moins de deux ans, dont deux Ligues des Champions. Pour le milieu de terrain croate, l'entraîneur français a su trouver la bonne formule pour faire gagner la Casa Blanca. "Ce n'est pas un hasard si nous avons remporté de nombreux titres depuis son arrivée. C'est grâce à lui. Il a su apporter du calme et de la stabilité au club, tout en créant un super ambiance entre les joueurs. Il a aussi beaucoup de charisme, ce qui est très important, surtout dans un grand club comme le Real", a confié l'ancien joueur de Tottenham sur le site de l'UEFA. "J'étais très heureux quand j'ai appris qu'il allait être notre entraîneur. On était tous très excités à l'idée de travailler sous les ordres d'une telle légende du football. On prend énormément de plaisir à le côtoyer tous les joueurs à l'entraînement", a également confié Modric. Zizou et le Real, c'est une affaire qui roule. "J'étais très heureux quand j'ai appris qu'il allait être notre entraîneur. On était tous très excités à l'idée de travailler sous les ordres d'une telle légende du football. On prend énormément de plaisir à le côtoyer tous les joueurs à l'entraînement", a également confié Modric. Zizou et le Real, c'est une affaire qui roule.

