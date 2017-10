PSG : Meunier s'est posé des questions... « Par Youcef Touaitia - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle première saison, Thomas Meunier (26 ans, 6 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) doit désormais faire avec la concurrence féroce de Daniel Alves (34 ans, 9 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison), arrivé libre l'été dernier, pour une place de titulaire au poste de latéral droit au Paris Saint-Germain. A ce sujet, le Belge n'a pas caché ses doutes au moment de la signature du Brésilien en faveur du club de la capitale. "Je me suis posé des questions, c’est certain. Après la bonne saison que j’avais faite, je me suis dit que j’aurais peut-être un peu plus de crédit et que mon statut avait changé. Mais, ils ont sauté sur l’occasion d’un joueur qui était libre. Le coach n’oublie pas les efforts et le travail effectués l’an passé. Ils ont pleine confiance en moi. Le problème, c’est que je suis passé un peu au second rang", a fait remarquer le Diable Rouge sur le plateau du Canal Football Club. Double buteur à Dijon (2-1) samedi en Ligue 1, Meunier fait en tout cas le nécessaire pour convaincre Unai Emery de compter sur lui. Double buteur à Dijon (2-1) samedi en Ligue 1, Meunier fait en tout cas le nécessaire pour convaincre Unai Emery de compter sur lui.

