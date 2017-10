PSG : quatre absents contre Anderlecht ?

PSG : quatre absents contre Anderlech t ? « Par Romain Rigaux - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A trois jours du déplacement sur la pelouse d'Anderlecht en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'est pas certain de pouvoir aligner son équipe type en Belgique. Si Edinson Cavani était absent lors de la victoire à Dijon (2-1) samedi et sera opérationnel en milieu de semaine, les doutes sont présents pour quatre de ses coéquipiers. Ainsi Marco Verratti, Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thiago Motta sont tous incertains. Le staff parisien va surveiller l'évolution de leurs blessures et prendra une décision dans les prochaines 48 heures. Unai Emery ne devrait pas prendre de risque avant le déplacement de dimanche prochain à Marseille.

