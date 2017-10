Rennes : Ruello, les arbitres ripostent !

Rennes : Ruello, les arbitres riposten t ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la défaite à Guingamp (0-2) samedi en Ligue 1, le président de Rennes René Ruello a dérapé et qualifié l'arbitre Frank Schneider d'"imbécile" (voir brève 9h41). Comme il fallait s'y attendre, le dirigeant breton vient d'être repris de volée par le syndicat des arbitres de l'élite (Sale). "Une fois de plus, une fois de trop, des déclarations calomnieuses et injurieuses visent un arbitre de football et s'attaquent à la personne dans son intégrité morale, en le stigmatisant comme le fautif et la cause de la défaite", a déploré l'organisation dans un communiqué. Le Sale exhorte les instances "à condamner unanimement ces propos" et "se réserve le droit, aux côtés de l'arbitre, d'entamer toute procédure en diffamation, injures et propos mensongers". Le dirigeant rennais risque également de devoir s'expliquer devant la commission de discipline de la LFP. Le dirigeant rennais risque également de devoir s'expliquer devant la commission de discipline de la LFP.

