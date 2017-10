OM : le Clasico, l'avertissement de Payet Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Pas passé loin de la défaite à Strasbourg (3-3) ce dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'a pas préparé au mieux la réception du Paris Saint-Germain dimanche prochain dans le Clasico. Pour le milieu offensif phocéen Dimitri Payet (30 ans, 6 matchs en L1 et 1 but cette saison), il est clair qu'il faudra élever le niveau pour espérer tenir tête au grand rival. "On est attendu, c'est Paris, on le sait. Forcément, il va falloir mieux faire que ce soir si on veut espérer faire un résultat", a souligné le Réunionnais au micro de Canal +. L'OM va notamment devoir resserrer les vis en défense…

