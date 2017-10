OM : la frustration de Sanson « Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’issue d’un match à rebondissements, l’Olympique de Marseille a partagé les points à Strasbourg (3-3) ce dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Alors que l’OM a mené deux fois au score, le milieu de terrain phocéen Morgan Sanson (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) n’a pas caché sa frustration. "C’est un match bizarre, ça aurait pu basculer des deux côtés. Je pense qu’en nombre d’occasions franches, on est devant, même s’ils ont un poteau. C’est frustrant, a pesté l’ancien Montpelliérain au micro de Canal+. On est Marseille, on devait mettre le 3-1 pour plier le match. En plus, on aurait pu être deuxièmes mais on le sera bientôt." A égalité avec l’AS Saint-Etienne et Nantes, l’OM occupe la 4e place au classement. A égalité avec l’AS Saint-Etienne et Nantes, l’OM occupe la 4e place au classement.

