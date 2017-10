L1 : le classement des buteurs

Absent ce week-end, le Monégasque Radamel Falcao reste en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 12 réalisations devant le Parisien Edinson Cavani (8 buts), qui n'a pas joué non plus. Auteurs respectivement d'un doublé et d'un but contre l'ASM (3-2), les Lyonnais Nabil Fekir et Mariano Diaz en profitent pour consolider leur 3e place avec 7 réalisations, devant Neymar et ses 6 buts.

A noter que le Bordelais Malcom, buteur face à Nantes (1-1), atteint la barre des 5 réalisations. Le Parisien Thomas Meunier a quant à lui inscrit un doublé à Dijon (2-1) et affiche 3 buts au compteur.