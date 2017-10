L1 : Strasbourg 3-3 Marseille (fini)

Quelle rencontre ! Au terme d’un match incroyable, Strasbourg et Marseille se sont neutralisés (3-3) en clôture de la 9e journée de Ligue 1.

Dans une superbe ambiance au Stade de la Meinau, les Marseillais prenaient rapidement le contrôle du jeu et Payet ouvrait le score d’une frappe placée après un centre d’Amavi (0-1, 5e). Quelle belle action collective ! Sonnés par ce but, les Strasbourgeois réagissaient timidement avec une frappe lointaine de Goncalves détournée par Mandanda. Avec un bloc bas, Marseille gérait cet avantage et attendait Strasbourg pour mieux contrer. Une tactique payante ? Absolument pas ! Le club alsacien retrouvait des couleurs et égalisait sur un tir d’Aholou dévié par Sakai puis Rami (1-1, 31e).

Réveillés, les Phocéens repartaient vers l’avant mais Njie gâchait totalement une offrande géniale de Thauvin en ratant un duel face à Kamara. Dans la foulée, c’était au tour de Mitroglou de vendanger une énorme occasion en perdant un face à face contre Kamara ! Dès le retour des vestiaires, l’OM reprenait l’avantage avec un centre de Sanson dévié de la tête par Koné qui surprenait Kamara (1-2, 48e).

Loin d’être abattu, le RSCA restait combattif, se reposait sur Terrier pour être dangereux et Mandanda devait s’employer sur une frappe puissante de l’attaquant. Puis sur corner, Koné s’élevait au-dessus de Rami pour tromper Mandanda d’une tête piquée (2-2, 59e). Encore un retour des Alsaciens ! De nouveau reparti vers l’avant, l’OM était proche de marquer, mais Mitroglou tergiversait et Lala réalisait un retour décisif !

Dans la foulée, sur un ballon anodin, Liénard tentait sa chance des 35 mètres et marquait un but exceptionnel sur une frappe flottante encore déviée par Rami (3-2, 75e). C’est la folie à la Meinau ! Quelques minutes plus tard, Strasbourg était à deux doigts de tuer le match mais Bahoken puis Terrier rataient deux opportunités incroyables devant le but vide ! Un raté avec des conséquences ? Oui ! Sur une frappe lointaine d’Amavi, Karama effectuait une erreur qui profitait à Mitroglou avec un tir à bout portant (3-3, 88e). Quel match ! Finalement, les deux équipes se quittaient sur ce nul.