PSG : Meunier encense Ben Arfa « Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans l’impasse au Paris Saint-Germain, où il est régulièrement envoyé s’entraîner avec la réserve, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans) conserve néanmoins un comportement exemplaire, comme l’a raconté son coéquipier Thomas Meunier (26 ans, 5 matchs et 3 buts en L1 cette saison). "Hatem est quelqu’un de très professionnel, a souligné le latéral droit du PSG ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club. Il n’a jamais créé aucun problème, que ce soit dans le groupe ou à l’entraînement. Il sait qu’il a besoin de beaucoup de patience et de courage pour aller jusqu’au bout de son contrat si c’est son ambition. On parle avec lui tous les jours, on rigole avec lui tous les jours, il s’entraîne très très bien quand il est avec le groupe, et il fait ce qu’il a à faire." S’il décide de rester jusqu’au terme de la saison, les nerfs de l’ancien Niçois risquent tout de même de se retrouver mis à rude épreuve… S’il décide de rester jusqu’au terme de la saison, les nerfs de l’ancien Niçois risquent tout de même de se retrouver mis à rude épreuve…

