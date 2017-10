Watford : Deeney cartonne les Gunners !

Watford : Deeney cartonne les Gunner s ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Renversé par Watford (1-2) samedi en Premier League, Arsenal a confirmé son début de saison poussif. Buteur sur un penalty litigieux, l’attaquant des Hornets Troy Deeney (29 ans, 6 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) estime que les Gunners pèchent par manque d’engagement. "J’ai entendu Wenger se plaindre que le penalty est la raison de leur défaite, a déclaré l’Anglais sur le plateau de BT Sport. Je ne suis pas du genre à dire à Mr Wenger ce qu’il doit faire, mais il y a une raison pour laquelle ils ont perdu et ce n’est pas à cause du penalty. Je dois faire attention à ce que je dis, mais c’est d’avoir des 'cojones', je dirais. A chaque fois que je joue contre Arsenal - et c’est juste une chose personnelle - je me dis : 'Laisse-moi tirer en premier et on va voir qui veut de ce match.'" Ce n’est pas la première fois que le mental défaillant des Gunners se retrouve mis en cause. Ce n’est pas la première fois que le mental défaillant des Gunners se retrouve mis en cause.

