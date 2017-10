Nice : pour Jallet, "ça ne veut pas rigoler" « Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré de nombreuses occasions, Nice s'est incliné face à un Montpellier plus réaliste (0-2) ce dimanche en Ligue 1. Alors que le Gym est tombé sur un Benjamin Lecomte (26 ans, 8 matchs en L1 cette saison) déchaîné dans le but héraultais, le latéral polyvalent azuréen Christophe Jallet (33 ans, 6 matchs en L1 cette saison) justifie la mauvaise passe actuelle de son équipe par un manque de réussite. "On n'est pas en réussite dans les deux zones de vérité, que ce soit offensivement ou défensivement et la moindre petite erreur, on la paye cash. Il y a des périodes comme ça, où ça ne veut pas rigoler, a expliqué l'ancien Lyonnais au micro de BeIN Sports. On fait une très bonne première période et on a pas mal de situations avant pour ouvrir le score. Peut-être qu'on les relance aussi car on a un peu de déchet technique au retour des vestiaires. On encaisse malheureusement ce but sur une de leurs premières occasions, sur une frappe de loin. Il faut faire le dos rond et se remobiliser." Nice n'a pris qu'un point sur ses 3 derniers matchs de championnat. Nice n'a pris qu'un point sur ses 3 derniers matchs de championnat.

News lue par 4815 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+