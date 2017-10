Man Utd : Schneiderlin se confie sur Mourinho

Sous les ordres de l'entraîneur de José Mourinho, le milieu de terrain Morgan Schneiderlin (27 ans, 6 matchs en Premier League cette saison) s'est relancé après son départ de Manchester United pour Everton. Malgré son échec chez les Red Devils, le Français a eu une bonne relation avec le technicien portugais.

"Avec lui, ça s’est bien passé paradoxalement. Ça s’est bien passé en dehors du terrain, je n’avais pas de soucis du tout. Je suis revenu après l’Euro, et il connaissait peut-être certains joueurs plus que moi, comme il me l’a dit, grâce à la préparation et quand il devait faire rentrer des joueurs, il faisait jouer ces joueurs-là. J’étais surpris de ne pas plus jouer parce qu’il était intéressé par moi quand il était coach de Chelsea. Mais il a toujours été respectueux, aucun souci", a confié Schneiderlin pour SFR Sport.

Malgré un passage contrasté, l'Alsacien gardera un bon souvenir de MU.