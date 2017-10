Nantes : Ranieri satisfait du nul

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, Nantes a obtenu un nul sur la pelouse de Bordeaux (1-1) ce dimanche. Même si son équipe était devant à la pause, l'entraîneur nantais Claudio Ranieri s'est montré satisfait de ce résultat à l'extérieur.

"Je pense que c'était un bon derby. On aurait pu gagner comme perdre. Un match nul à Bordeaux, c'est bien. On a fait un bon match, avec de la personnalité, avec une bonne prestation défensive, on a aussi bien attaqué. (...) Félicitations à Nakoulma, mais aussi à toute l'équipe. On a joué à la Française aujourd'hui, et non à l'Italienne", a commenté le technicien transalpin.

Solide, Nantes occupe provisoirement une belle 4e place au classement.