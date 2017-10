L1 : Bordeaux 1-1 Nantes (fini)

Au terme d’un match équilibré, Bordeaux et Nantes se sont neutralisés (1-1) ce dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1.

Dans une belle ambiance au Stade Matmut Atlantique, le début de match était équilibré avec un bon rythme mais des erreurs techniques des deux côtés. Petit à petit, les Bordelais prenaient le contrôle de la partir sans pour autant se montrer dangereux. Après plus de 20 minutes de jeu, un premier frisson parcourrait les fans girondins avec un tir de Kamano dévié par Djidji qui frôlait la lucarne de Tatarusanu !

Intense, le match était de plus en plus haché avec des fautes nombreuses... Puis juste avant la pause, Nakoulma profitait d'un ballon renvoyé par Toulalan pour ajuster Costil à bout portant (0-1, 45+2e). A noter la petite faute de Dubois sur cette action, l’arbitre aurait pu siffler faute... Au retour des vestiaires, Malcom se jouait de Djidji et trompait Tatarusanu d’un tir croisé (1-1, 46e). Super travail de De Préville !

Plus tranchants, les Girondins continuaient d’aller vers l’avant et Malcom était tout proche de s’offrir un doublé mais son tir était contré par Diego Carlos. Malgré un léger réveil des Nantais, les Bordelais restaient les plus dangereux et Malcom s’écroulait dans la surface sur un contact litigieux avec Djidji... mais l’arbitre ne bronchait pas !

Toujours dominateurs, les Girondins poussaient encore et encore. Sur une frappe ratée de Mendy, Tatarusanu loupait son intervention en repoussant le ballon, mais se rattrapait dans la foulée avec une belle parade sur la reprise de Cafu ! Malgré les intentions offensives de Bordeaux, le score n’évoluait plus et les deux équipes se quittaient sur ce score nul.