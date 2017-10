Atletico : Simeone rend hommage à Saul « Par Damien Da Silva - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Face au FC Barcelone (1-1) samedi en Liga, l'Atletico Madrid a réussi à arracher le nul grâce notamment à un but du milieu de terrain Saul Niguez (22 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison). En conférence de presse, l'entraîneur des Colchoneros Diego Simeone a salué la progression de l'international espagnol. "Saul va de mieux en mieux. Il est très important pour notre présent, mais aussi pour notre avenir. J'espère qu'il continuera sur cette lancée, prompt à améliorer ses compétences. Il est plus professionnel chaque jour, plus mature. J'espère qu'il continuera à offrir beaucoup de choses à ce club", a confié le technicien argentin. Avec son potentiel, Saul devrait régaler les Rojiblancos pendant de longues années. Avec son potentiel, Saul devrait régaler les Rojiblancos pendant de longues années.

News lue par 1610 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+