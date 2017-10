EdF : Deschamps juge le duo Griezmann-Mbappé « Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme leurs dernières sorties avec les Bleus l’ont rappelé, les attaquants Antoine Griezmann (26 ans, 47 sélections, 18 buts) et Kylian Mbappé (18 ans, 8 sélections et 1 but) ont du mal à combiner lorsqu’ils évoluent ensemble en équipe de France. Mais pas de quoi inquiéter le sélectionneur Didier Deschamps. "Sur ce que je les ai vus faire à l’entraînement, c’était le jour et la nuit. Mais entre faire ce que l’on fait à l’entraînement et le reproduire en match, ce n’est pas la même adversité, pas la même difficulté, a souligné le technicien tricolore au micro de Téléfoot. Il faudra répéter, il faudra des matchs. L’un et l’autre sont au service du collectif." En plus de faire rêver sur le papier, espérons que ce duo nous fera bientôt rêver aussi sur le terrain ! En plus de faire rêver sur le papier, espérons que ce duo nous fera bientôt rêver aussi sur le terrain !

