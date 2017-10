EdF : le jeu, Deschamps répond aux critiques « Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'équipe de France a validé son billet pour la Coupe du monde 2018, la sélection reste sur trois matchs assez ternes contre le Luxembourg (0-0), la Bulgarie (1-0) et la Biélorussie (2-1). Ce dimanche, dans l’émission Telefoot, le sélectionneur Didier Deschamps a répondu aux critiques sur le niveau de jeu des Bleus. "On parle d’idéologie de jeu, moi je ne dis pas à mes joueurs 'restez là et on va contrer'. Non, je fais en sorte d’être le plus performant possible et d’aller vers l’avant. Mais le football, c’est aussi savoir défendre, a expliqué le technicien. Qui aujourd’hui a véritablement une identité à part l’Espagne parce qu’elle joue un certain football ? (…) Le haut niveau c’est des résultats. Ok, on a fait le résultat qu’il fallait en Bulgarie, mais je dis ce que je pense aux joueurs et de toute façon, on peut toujours faire mieux. Je ne négligerai jamais la manière." Pour le Basque, la nouvelle génération doit encore travailler ses automatismes avant de pouvoir espérer proposer un meilleur spectacle. "Novembre et mars (les amicaux, ndlr) doivent servir à ça", a-t-il conclu. Pour le Basque, la nouvelle génération doit encore travailler ses automatismes avant de pouvoir espérer proposer un meilleur spectacle. "Novembre et mars (les amicaux, ndlr) doivent servir à ça", a-t-il conclu.

News lue par 6814 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+