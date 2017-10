Bayern : déjà la fin pour James Rodriguez ?

En difficulté au Real Madrid, le milieu offensif James Rodriguez (26 ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a été prêté cet été pour deux ans au Bayern Munich avec une option d'achat fixée entre 35 et 40 millions d'euros. Mais problème, le Colombien avait été recruté sur l'insistance de Carlo Ancelotti, récemment licencié de son poste et remplacé par Jupp Heynckes. Et d'après le média espagnol Don Ballon, l'ancien Monégasque a très mal vécu le départ du technicien italien.

Affecté par cette situation, James penserait même à quitter le Bayern avant le terme de la saison en cours. Pour se relancer, le Sud-Américain serait tenté par une aventure en Major League Soccer. De son côté, Heynckes s'est montré prêt à aider son joueur ().