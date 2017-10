Man City : De Bruyne, Guardiola en "spectateur" Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une superbe forme en ce début de saison, le milieu de terrain Kevin De Bruyne (26 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a encore régalé samedi lors du carton de Manchester City contre Stoke City (7-2). Face aux Potters, le Belge s’est tout simplement retrouvé impliqué sur 4 buts des Skyblues avec notamment deux passes décisives. Son manager Pep Guardiola a savouré cette prestation XXL. "Je suis un spectateur. Je suis manager, mais je suis un spectateur comme vous, a encensé le technicien catalan en conférence de presse. Donc quand c’est Kevin, on s’attend à ce qu’il tire ou à ce qu’il fasse quelque chose, mais on ne s’attend pas à ce qu’il joue dans la même position que celle d’où il a reçu le ballon. C’est pourquoi je suis un spectateur. Tout ce que vous aimez, je l’apprécie aussi." Entendre Guardiola rendre hommage au Diable Rouge après une rencontre ? C’est devenu une habitude au cours des derniers mois ! Entendre Guardiola rendre hommage au Diable Rouge après une rencontre ? C’est devenu une habitude au cours des derniers mois !

