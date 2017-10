EdF : Ménès milite pour Fekir

Non retenu par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps pour les deux derniers matchs, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Nabil Fekir (24 ans, 9 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a répondu de la meilleure des manières vendredi avec un doublé et une passe décisive face à Monaco (3-2) en Ligue 1. Pour le consultant de Canal + Pierre Ménès, le Lyonnais mérite de retrouver les Bleus.

"Revenons plutôt sur le capitaine de l'OL, qui s'est offert un doublé et une passe décisive dans ce sommet de Ligue 1. Il faut croire que porter son équipe et inscrire sept buts et trois passes décisives en neuf journées, ce n'est pas suffisant pour être appelé en équipe de France. Pendant un temps, j'ai fait du lobbying pour Payet, je vais commencer à en faire pour Fekir, parce qu'il mérite largement sa place dans le groupe France", a assuré Ménès.

En continuant sur cette dynamique, Fekir ne devrait pas laisser le choix à Deschamps.