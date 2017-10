ASSE : Bamba, Garcia se sent pénalisé « Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi, l’AS Saint-Etienne s’est relancée en renversant Metz (3-1) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Mais l’entraîneur des Verts, Oscar Garcia, n’a pas caché que l’attaquant Jonathan Bamba (21 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a manqué à son équipe. Le Stéphanois a été envoyé en réserve par ses dirigeants jusqu’à nouvel ordre car il refuse de prolonger avec le salaire proposé (voir ici). "C’est une décision des dirigeants et je comprends pourquoi. Elle nous pénalise sportivement, a déploré le technicien espagnol devant la presse. C’est mon opinion et aussi celle des joueurs. J’ai parlé avec eux. J’espère que ça s’arrangera." Pour l’instant, la situation se trouve dans l’impasse puisque les représentants du joueur ont fait savoir qu’ils ne renonceront pas à leurs exigences. Ils réclameraient une revalorisation à hauteur de 150 000 euros brut mensuels là où l’ASSE en offrirait 30 000… Pour l’instant, la situation se trouve dans l’impasse puisque les représentants du joueur ont fait savoir qu’ils ne renonceront pas à leurs exigences. Ils réclameraient une revalorisation à hauteur de 150 000 euros brut mensuels là où l’ASSE en offrirait 30 000…

