Real : Zidane a adoré le retour de Benzema

Absent pendant 5 semaines en raison d'une blessure à la cuisse, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (29 ans, 4 matchs et 1 but en Liga cette saison) a réussi son retour sur les terrains samedi en marquant face à Getafe (2-1) en Liga. Devant les médias, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane a souligné la belle performance du buteur français. "Je suis content pour Karim, car c'est toujours important de marquer pour un attaquant. Il n'était pas facile de revenir aussi bien après tout ce temps en dehors du groupe. Mais, au-delà de ce but, on peut dire qu'il a très bien joué. Il a beaucoup bougé et il a offert plusieurs belles passes qui auraient pu s'avérer décisives, surtout à Cristiano", a estimé le technicien tricolore. Le retour en forme de Benzema représente une excellente nouvelle pour les Merengue.

