FIFA : Al-Khelaïfi veut rapidement s'expliquer

Soupçonné de corruption privée, d'escroquerie et de gestion déloyale concernant l'attribution des droits de diffusion dans certains pays des Coupes du monde 2026 et 2030, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, également patron de beIN Media Group, fait l'objet d'une enquête de la justice suisse. Conscient que cette affaire ternie son image et celle du PSG, l'homme d'affaires veut agir vite.

Selon les informations du quotidien L'Equipe, Al-Khelaïfi souhaite être entendu le plus rapidement possible par les autorités suisses afin de s'expliquer sur les faits en question. Face à cette situation délicate, le dirigeant parisien resterait serein et ses avocats devraient très bientôt réclamer un rendez-vous aux magistrats helvètes.