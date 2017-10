PSG : Mbappé justifie ses difficultés « Par Damien Da Silva - Le 14/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la victoire du Paris Saint-Germain face à Dijon (2-1) ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) a éprouvé des difficultés dans ce rôle d'avant-centre. En zone mixte, l'international français a justifié sa performance moyenne. "Il n’y avait pas beaucoup de repères. Ce n’était pas le match idéal, non plus, pour débuter dans cette position de numéro 9. Maintenant, il y a Edi (Cavani, ndlr) qui assure cette place toute l’année, il n’était pas là cette fois donc occasionnellement je peux avoir à jouer à cette place, mais là ça faisait un bon bout de temps. Mercredi, je vais retrouver mon couloir droit", a noté Mbappé en perspective du match de Ligue des Champions face à Anderlecht. Heureusement, Mbappé a tout de même sauvé sa prestation avec une passe décisive sur le but de la victoire de Thomas Meunier. Heureusement, Mbappé a tout de même sauvé sa prestation avec une passe décisive sur le but de la victoire de Thomas Meunier.

